அறிவாலயத்தை அதிர வைத்த ரெய்டு! - பொறியியல் கலந்தாய்வு சர்ச்சை - ஆயுள் காப்பீடு: 8 அம்சங்கள்!

'அன்னக்கிளி' வெளியாகி 47 ஆண்டுகள் கழித்து இப்போது தியாகராஜன் குமாரராஜாவின் உருவாக்கத்தில் அமேசான் பிரைமில் வெளிவந்திருக்கிறது 'Modern Love Chennai' ஆந்தாலஜி வெப் சீரீஸ்.

இந்த Modern Love சீரிஸின் இசைத்தொகுப்பில் இளையராஜா, எப்படி அன்னக்கிளியில் ஒரு பொறியாக எழுந்து நம்மை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டாரோ அதே அளவு 47 ஆண்டுகள் கழித்து இதிலும் பிரமிக்க வைக்கிறார்.

"இந்த ஆல்பத்தில் உள்ள அத்தனைப் பாடல்களும் சரி. இசைக்கோர்வைகளும் சரி. Straight out of the Park என்று சொல்வார்களே அந்த ரகம்" என்கிறார் நவீன் மொஸார்ட்.

'Modern Love Chennai' குறித்த அவரது பகிர்தலை படிக்க இங்கே க்ளிக் செய்க...