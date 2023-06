செந்தில் பாலாஜி: ED கோரிக்கை நிராகரிப்பு- 'மாமன்னன்': கட்சி சீனியர்களின் கவலை - நிதித்தேவை உத்திகள்

அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் மனைவி மேகலா, அமலாக்கத்துறையினர் தன்னுடைய கணவரை சட்டவிரோதமாகக் காவலில் வைத்திருப்பதாகவும், அவரை உடனடியாக அதிலிருந்து விடுவிக்குமாறும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஆட்கொணர்வு மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற அமர்வு, செந்தில் பாலாஜியின் மனைவி தாக்கல் செய்த மனுமீது பதிலளிக்குமாறு அமலாக்கத்துறைக்கு உத்தரவிட்டது. அதைத் தொடர்ந்து அமலாக்கத்துறை இதை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது.

இந்த மனு இன்று விசாரணைக்கு வந்த நிலையில்,

