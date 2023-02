தோற்றத்தைக் கெடுக்கும் பல் வரிசை... தீர்வு தரும் நவீன சிகிச்சைகள்! |வாய் சுகாதாரம்- 7

அழகான முக அமைப்பையும் பல் வரிசையையும் பெற நோயாளியின் ஒத்துழைப்பு மிக அவசியம். ஒவ்வொரு மாதமும் சிகிச்சைக்கு வர வேண்டும்.

முடிவாக, Health is a state of complete physical, mental and social well being. அதாவது நலம் என்பது முழுமையான உடல், உள, சமூக நன்னிலை ஆகும். நம் புறத்தோற்றமும் மன அழகும் இணைந்ததே உடல் நலம். அதனைப் புரிந்து கொண்டு வாழப் பழகுவோம்.