ஒல்லி பெல்லிதான் ஆரோக்கியமானதா?

ஒல்லியாக இருப்பவர்கள் எல்லோரும் ஆரோக்கியமானவர்கள் என்று அர்த்தமில்லை. சிலர் ஒல்லியாக இருப்பார்கள், ஆனாலும் அவர்களுக்கு ஆரோக்கிய அச்சுறுத்தலுக்கான ரிஸ்க்குகள் இருக்கலாம். இவர்களை ‘உள்ளே, வெளியே’ பிரிவினராக (Thin on the Outside but Fat on the Inside -TOFI) வகைப்படுத்துகிறார்கள் விஞ்ஞானிகள். அதாவது வெளித்தோற்றத்தில் ஒல்லியானவர்கள், உடலுக்குள் கொழுப்பு உள்ளவர்கள். இவர்களுக்கும் நீரிழிவு, இதயநோய், உயர் ரத்த அழுத்தம் போன்றவற்றுக்கான ரிஸ்க் இருக்கும். இவர்களுக்கு இடுப்பைச் சுற்றிக் கொழுப்பு அதிகம் சேரும். இளம்வயதிலேயே இதயநோயால் பாதிக்கப்படவும், அதனால் உயிரிழப்பு ஏற்படவும்கூட வாய்ப்புகள் உண்டு.

எனவே பருமனாக இருந்தாலே ரிஸ்க்தான் என்றும் எண்ண வேண்டாம்; ஒல்லியாக இருந்தால் ஆரோக்கியம் என நம்பவும் வேண்டாம். ஒல்லியாக இருந்தாலும் உடற்பயிற்சியே செய்யாத நபர், ஆரோக்கியமானவராக இருப்பதாக நினைத்துக்கொள்ள முடியாது.