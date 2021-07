புத்தம் புது காலை : இந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் நிஜமாகவே ஃபிரெஞ்ச் தானா?

தற்சமயம் உலகெங்கும் அனைவராலும், முக்கியமாக குழந்தைகளால் பெரிதும் விரும்பப்படும் இந்த பிரெஞ்சு ஃப்ரைஸ், அமெரிக்கர்கள் கெட்ச் அப் சேர்த்து உண்ண, ஆங்கிலேயர்கள் வினிகரிலும், கனடியர்கள் சீஸ் சேர்த்தும், மெக்சிக்கோவினர் எலுமிச்சை சேர்த்தும், பெல்ஜியத்தினர் மேயோனைஸ் சேர்த்தும், ஃபிரெஞ்சு மக்கள் மஸ்டர்ட் சேர்த்தும், ஜப்பானியர்களும், வியட்நாமியர்களும் மிளகு சேர்த்தும் உட்கொள்கின்றனர்.

சாதாரண உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரையை விட இந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரையில் கலோரி (ஒரு மீடியம் சர்விங் : 500 கலோரிகள்) மற்றும் கொழுப்பு அதிகம் என்பதால் உண்ணும் அளவில் கவனம் செலுத்துதல் நலம் என்கிறார்கள் உணவு வல்லுனர்கள்.

"I make French Fries Disappear..

What is your Superpower?"

என்று கேட்கிறது ஒரு சூப்பர் பவர் நாடு.

ஆம்...

இந்த பதப்படுத்திய ஃபிரெஞ்சு ஃப்ரைஸை அதிகமாக உற்பத்தி செய்வது கனடா என்றும், அமெரிக்க மக்கள் தான் அதை அதிகமாக உண்கின்றனர் என்றும், அதிலும் ஒரு அமெரிக்கர் ஒரு வருடத்திற்கு 13 கிலோ ஃபிரஞ்சு ஃப்ரைஸை சாப்பிடுகிறார் என்றும் புள்ளிவிவரங்கள் சொல்கின்றன.

இந்த சுவையான உணவைப் பற்றி முதன்முதலாக புத்தகத்தில் பிரசுரித்த இன்றைய தினத்தைத்தான் (ஜூலை 13) ஃபிரெஞ்சு ஃப்ரைஸ் தினமாகவும் கொண்டாடுகின்றனர் என்கிறது உணவு சரித்திரம்.

இன்றைய ஃபிரெஞ்சு ஃப்ரைஸ் தினத்தன்று, மெக்டொனால்ட்ஸ், பர்கர் 21, செக்கர்ஸ், ரெட் ராபின், கேஎஃப்சி, ஹார்டிஸ் ஆகிய பல கடைகள் பல இலவசங்களை இணையத்தில் அறித்துள்ளன. அவற்றிற்காக காத்திருக்க வேண்டுமா என்ன? வாருங்கள் சுவையான ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸை நாமே வீட்டில் செய்து, அளவாக ஆனால் சுவையாக உண்டு மகிழ்வோம்!

