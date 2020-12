கர்ப்ப காலத்தில் அனுஷ்கா ஷர்மா செய்த சிரசாசனம் சரியா... மருத்துவம் சொல்வது என்ன?

Virat Kohli and Anushka sharma | Photo: anushkasharma / Instagram

கர்ப்பகாலத்தில் சில பெண்கள் யூடியூப் வீடியோக்களைப் பார்த்து தாங்களாகவே வீட்டில் யோகப் பயிற்சிகளை செய்வதுண்டு. ஆனால், இப்படி ஒருபோதும் செய்யக் கூடாது. இந்தியா முழுக்கவே BNYS, அதாவது The Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences படித்த எங்களைப் போன்ற யோகா இயற்கை மருத்துவர்கள் இருக்கிறார்கள். அதிலும் குறிப்பாக நம் தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரையில் ஒவ்வொரு மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையிலும் ஒரு யோகா இயற்கை மருத்துவர் இருக்கிறார். அதேபோல மெட்டர்னிட்டி வார்டு உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளிலும், தமிழ்நாடு அரசின் மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைகளிலும் யோகா இயற்கை மருத்துவர் இருக்கிறார். அவர்களை அணுகி அவர்களது வழிகாட்டுதலின்படி யோகப்பயிற்சிகளை மேற்கொள்வது பாதுகாப்பானது.