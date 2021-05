Covid Questions: கர்ப்பிணிகள் கொரோனா தடுப்பூசி எடுத்துக்கொள்ளலாமா?

- ஜி.ப்ரீத்தி

இதுவரை அவர்களில் யாருக்கும் எந்தப் பாதிப்பும் இருந்ததாகத் தகவல்கள் இல்லை. ஆனால், mRNA வகை தடுப்பூசிகள் இன்னும் இந்தியாவுக்கு வரவில்லை. FOGSI (Federation of Obstetrics and Gynecological society of India ) அமைப்பானது, கிடைக்கிற தடுப்பூசிகளை கர்ப்பிணிகள் மற்றும் தாய்ப்பாலூட்டும் பெண்களுக்குச் செலுத்துமாறு அறிவுறுத்துகிறது. எனினும், அதற்கு இந்திய அரசு இன்னும் ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை.