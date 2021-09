`இந்தியாவில் 6 மாதங்களில் கொரோனா கட்டுக்குள் வந்துவிடும்!' - நோய்க் கட்டுப்பாட்டு மைய இயக்குநர்

கொரோனா வைரஸின் அடுத்தடுத்த உருமாற்றங்கள் என்ன மாதிரியான விளைவுகளை ஏற்படுத்துமோ என்கிற பீதியில் மக்கள் இருக்கும் நிலையில், இன்னும் ஆறு மாதங்களுக்குள் இந்தியாவில் கொரோனா பரவல் கட்டுக்குள் வந்துவிடும் என்றும், அப்போது இதனைக் கையாள்வதும் சுலபமாக இருக்கும் என்றும் தேசிய நோய்க்கட்டுப்பாட்டு மையத்தின் இயக்குநர் சுஜீத் சிங் (Director of the National Centre for Disease Control) தெரிவித்திருக்கிறார்.

`குறிப்பாக நமது கணிப்பின்படி அடுத்த ஆறு மாதங்களில் கொரோனா பரவல் இறுதிக்கட்டத்தை அடைந்துவிடும்’ என்று அவர் கூறியிருப்பது மக்களிடையே பெரும் ஆசுவாசத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதுமட்டுமல்லாமல் கொரோனாவின் புதிய திரிபு மட்டுமே மூன்றாவது அலையை ஏற்படுத்தும் ஒரு காரணியாக அமைந்துவிடாது என்றும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.