மிதமான மற்றும் தீவிர கோவிட்டிற்கான DRDO-வின் 2-DG மருந்து; விரைவில் விற்பனை துவக்கம்!

டாக்டர் ரெட்டீஸ் லேபரட்டரி (Dr Reddy's Laboratories Ltd) மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனம் கொரோனா நோய்த்தொற்று சிகிச்சைக்குப் பயன்படும் 2-DG என்கிற வாய்வழி மருந்தை வணிக ரீதியிலான பயன்பாட்டுக்கு அறிமுகம் செய்துள்ளது. பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி அமைப்பான டி.ஆர்.டி.ஓ-வின் (Defence Research and Development Organisation) ஆய்வகமான இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் நியூக்ளியர் மெடிசின் அண்ட் அலைடு சயின்ஸஸ் (Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences-INMAS) நிறுவனத்துடன் இணைந்து இந்த மருந்தை ரெட்டீஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.

2-DG என்பது 2-டிஆக்ஸி–D–குளுக்கோஸ் (2-deoxy-D-glucose) என்பதன் சுருக்கம். இந்த மருந்தின் வணிக ரீதியிலான விற்பனையை நேற்றுத் தொடங்கி வைத்திருக்கும் ரெட்டீஸ் நிறுவனம், இந்தியா முழுவதிலும் இருக்கின்ற முக்கியமான அரசு மருத்துவமனைகளுக்கும், தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கும் இந்த மருந்தை விநியோகம் செய்யவிருப்பதாக செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.