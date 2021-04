COVID19: `இம்முறை குழந்தைகள், இளைஞர்கள்தான் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர்!' - நிபுணர்கள் சொல்வது என்ன?

``கொரோனா முதல் அலைக்கும் இரண்டாவது அலைக்கும் என்ன மாதிரியான வேறுபாடுகளை உங்கள் ஆய்வில் கண்டறிந்தீர்கள்?"

``நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும்போது நீங்கள் கவனித்த மாற்றங்கள் என்னென்ன?"

``தற்போது, எண்ணிக்கை அதிகரித்தற்கான காரணம் என்ன?"

``தற்போது இளைஞர்களுக்கு ரத்த பாதிப்பு (blood condition), நிமோனியா பாதிப்பு அதிகம் இருப்பதுபோல, வயதானவர்களிடம் அதிகம் தென்படுவதில்லையா?"

``தற்போதுள்ள கொரோனா உருமாற்றம் அடைந்துள்ளது என்பது தெரிகிறது. அதற்காக அதன் பண்புகள் முழுவதுமாக மாற்றமடையாது இல்லையா? இப்போது அதன் வீரியத்தைதான் நாம் பார்க்கிறோமா?"

``தடுப்பூசிதான் சிறந்த தீர்வு எனும்போது பரவல் அதிகம் உள்ள இடங்களில் மட்டும் கவனம் செலுத்துவது சாத்தியமா?"

``கொரோனா பரவலில் இருந்து பாதுகாக்க SMS (Sanitising-Mask-Social distancing)... இதைத்தவிர என்ன மாதிரியான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மக்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்துகிறீர்கள்?"

Source:

- Govindraj Ethiraj / Indiaspend.org

(Indiaspend.org is a data-driven, public-interest journalism non-profit/FactChecker.in is fact-checking initiative, scrutinising for veracity and context statements made by individuals and organisations in public life.)