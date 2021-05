புத்தம் புது காலை : ''ஈகோ புடிச்சி ஆடலாமா?"... சிக்மண்ட் ஃபிராய்டும், அவரது ஆய்வும் சொல்வது என்ன?

"இதெல்லாம் நம்முள் அன்றாடம் நடக்கும் விஷயங்கள் தானே? இதற்கு எதற்கு வேறு புதிய பெயர்கள்?" என்று கேள்வி கேட்பவர்களுக்கான கேள்வி இது. "இன்றைய அறிவியல் உலகிலும் இறைவனை நம்புபவர்கள் இருக்கிறார்களே, எந்தவித அறிவியல் ஆதாரம் இல்லாதபோதும் எப்படி கடவுள், மனம், மனசாட்சி, உயிர் ஆகியவற்றை மனதிற்குள் உருவகப்படுத்தி மனிதர்கள் வாழ்கின்றனர்?" - இதே கேள்வியை நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரே எழுப்பிய உளவியலின் தந்தை என போற்றப்படும் டாக்டர் சிக்மண்ட் ஃபிராய்ட், தனது ஆய்வுகள் மற்றும் புரிதல்கள் மூலமாக மனித மனங்களை மனங்களை வகைப்படுத்தியிருக்கிறார். ஐடி, ஈகோ, சூப்பர் ஈகோ என்று மூன்று வகையாகப் பிரித்திருப்பவர், அவற்றின் முக்கியத்துவத்தையும், அவற்றின் தேவைகளையும், 'The Ego and The ID' என்ற தனது புத்தகத்தில், Tripartite Theory-யில் விளக்கமாக எழுதியுள்ளார்.