ஆட்டிசம் பாதித்த குழந்தைகள்... பெற்றோர்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன? |ஆட்டிசம் அலெர்ட் -2

இவை அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் கிடைப்பது கடினம். மற்றும் நிறைய செலவும் ஆகும். சாதாரண குடும்பத்தினரால் இதனை எல்லாம் தன் குழந்தைக்குத் தரமுடியாது. இதனை கருத்தில் கொண்டு சென்னையில் உள்ள NIEPMD (National Institute of Empowerment of Person with Multiple Disability) என்ற நிறுவனம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இங்கே மேற்கண்ட அனைத்தும் இலவசமாகக் கிடைக்கின்றன.

மேலும் ஆந்திராவிலும் இப்படியொரு ஒரு நிறுவனம் உள்ளது. அடுத்து முழுமையான புனர்வாழ்வு மையங்கள் (Composite Rehabilitation Centre (CRC ) பல உள்ளன. கோழிக்கோடு, அந்தமான், மணிப்பூர், அஸாம் ஆகிய இடங்களில் இயங்கி வருகின்றன. அதாவது ஒரு மாநிலத்திற்கு ஒன்று என இந்த மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு இயங்கி வருகின்றன. இந்த மையங்களிலும் மேற்கண்ட அனைத்துப் பயிற்சிகளும் அளிக்கப்படுகின்றன.