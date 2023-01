கொட்டைப்பாக்கும், கொழுந்து வெத்தலையும்... போட்டா கேன்சர் வருமா...? வாய் சுகாதாரம் - 3

இந்த வாரத்தின் TAKE HOME மெசேஜ்...

புகையிலை வேண்டாம். கொட்டைப்பாக்கு வேண்டாம். உங்களுக்கு இந்தப் பழக்கங்கள் இருந்தால், உடனே நிறுத்தி விடுங்கள், ஒருவேளை நிறுத்த முடியவில்லை என்றால் ஆறு மாதத்திற்கொரு மருத்துவரை அணுகி பரிசோதனையை மேற்கொள்ளுங்கள். புற்றுநோய்க்கு முந்தைய நிலையா, புற்றுநோயா என்றெல்லாம் குழப்பிக்கொள்ளாதீர்கள். மருத்துவரிடம் விட்டுவிடுங்கள்.

உங்களின் மீது நீங்களே அன்பு செலுத்துங்கள். ஏனென்றால் self love is the best love!