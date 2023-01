அசைவ உணவுகளுக்கும் பல் சொத்தைக்கும் தொடர்புண்டா? | வாய் சுகாதாரம் - 1

Mouth is the mirror of the oral cavity - இது, பல் மருத்துவர்களால் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் சொற்தொடராகும். நம் உடலின் நுழைவாயிலான வாய், நமது ஆரோக்கியத்தைப் பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடி என்பது மிகைப்படுத்தப்படாத உண்மை. வாய் என்றவுடன் நம் நினைவுக்கு வருவது பற்கள்தான். ஆனால் அவற்றோடு நம் வாயில் நாக்கு, உதடு, அண்ணம், கன்னத்தின் உள்பகுதி, மேல் தாடை, கீழ் தாடை, அவற்றின் எலும்புகள் என்று, பல பகுதிகள் உள்ளன. இவை எல்லாவற்றையும் பற்றி அடிப்படை புரிந்துணர்வு ஏற்படுவது மிகவும் அவசியம். அதை உணர்த்தவே இந்தத் தொடர்.

இந்தத் தொடரை எழுதும் பா.நிவேதிதா, பல் மருத்துவ நிபுணர். இந்தத் துறையில் 20 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றவர். தற்போது தனியார் தனியார் பல் மருத்துவக் கல்லூரியில் இணைப் பேராசிரியராகப் பணிபுரிந்து வருகிறார்.

இப்போது இத்தொடருக்கான தேவை என்ன என்ற கேள்வி உங்களுக்குள் எழலாம். தற்போதைய காலச்சூழலில் நமது உணவுப்பழக்க வழக்கங்கள் வெகுவாக மாறிவிட்டன, மக்களின் வாழ்க்கைத் தரமும் உயர்ந்திருக்கிறது. அடிப்படை மருத்துவத் தேவைகள் பூர்த்தியாகி இருக்கிற சூழலில், பற்கள், சீரான முக அமைப்பு, அழகான சிரிப்பு போன்றவை முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. அதன் அடிப்படையில், அறிவியல்ரீதியான தெளிவை ஏற்படுத்தி, பொதுவாக எழும் கேள்விகளுக்கான விடை அளிப்பதே இத்தொடரின் நோக்கம். இத்தொடரின் முதல் வாரத்தில், பற்கள் மற்றும் அவற்றில் ஏற்படும் சொத்தை, அதன் அறிவியல் காரணிகள், அதன் அறிகுறிகள் குறித்து விரிவாகப் பார்க்கலாம்.