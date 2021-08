மனிதன் ஏன் திடீரென யோசிக்காமல் முடிவெடுக்கிறான்… எமோஷனல் ஹை ஜாக்கும், அமிக்டலாவும் செய்வதென்ன?

"ஏதோ கோபத்துல திட்டிட்டேன் டாக்டர். உடனே இப்படி பண்ணிட்டா... எதும் பிரச்னையில்லையே" என்று பதற்றத்துடன் கேட்டார்.

"ஒன்னும் பயப்பட வேண்டாங்க... இருந்தாலும் கொஞ்ச நேரம் அப்சர்வேஷன்ல மட்டும் இருக்கட்டும்" என்று அவரை தைரியப்படுத்தினேன்.

அப்பா பெண் இருவருமே இப்போது கலங்கி நின்றாலும், இரண்டு பேரும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு யோசிக்காமல் செய்ததன் விளைவுதான் இது. இதை ‘எமோஷனல் ஹை-ஜாக்’ என்று சொல்வார்கள்.

எமோஷனல் ஹை-ஜாக்

இன்றைய சூழலில், நம் எல்லோரிடையேயும் காணப்படும் பயம், பதற்றம் போன்ற உணர்வுகள்… கோபம், கொந்தளிப்பு போன்ற சமயங்கள்… அத்துடன் மகிழ்ச்சி, வெற்றி, கொண்டாட்டங்கள் ஆகிய வேளைகளில் யோசிக்காமல் சில கணநேர முடிவுகளை நாம் எடுப்பதைத்தான் எமோஷனல் ஹை-ஜாக் என்று அழைக்கிறோம். ஆனால், பக்குவமடைந்த பொறுமைசாலி மனிதன்கூட இப்படி யோசிக்காமல் சிலவற்றைச் செய்துவிடுகிறானே... அதற்கு என்ன காரணம்?

இதற்கெல்லாம் காரணம் நமது மூளையின் ‘அமிக்டலா’ (amygdala) என்ற பகுதியும், அங்கு ஏற்படும் மாற்றங்களும்தான் என்கிறது மருத்துவ அறிவியல். உண்மையில், எமோஷனல் ஹை-ஜாக் என்பதை தனது ‘Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ?’ புத்தகத்தில், ‘அமிக்டலா ஹைஜாக்’ என்றே குறிப்பிடும் டேனியல் கோல்மேன் என்ற மனவியல் நிபுணர், ஒரு விமானத்தை கடத்தல்காரர்கள் கடத்திச் செல்வது போல, நமது சிந்தனைகளை இந்த அமிக்டலா கடத்திச் சென்றுவிடும் என்கிறார்.