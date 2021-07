புத்தம் புது காலை : குழந்தைகளை பாதிக்கும் Club foot... கட்டாயம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை!

சுகப்பிரசவமாக மூன்று கிலோ எடையுடன் ஆண் குழந்தையை சிந்து பிரசவித்தாள். பிறந்த குழந்தையை உடனிருந்த குழந்தை மருத்துவர் முழுமையாக பரிசோதித்த பிறகு, "குழந்தை நல்லா இருக்குடா. இந்த க்ளப் ஃபுட் சின்ன குறைபாடு தான். முழுசா சரியாயிடும் பாரு" என்று உறுதியுடன் கூறினாலும், "குழந்தை பிறக்கும்போது அதெல்லாம் ஒண்ணுமில்லைனு ஆயிடும்னு நம்பினேன் டாக்டர்!" என்று வருத்தத்துடன் புன்னகைத்தாள் சிந்து.

ஆனால், அன்றிலிருந்து நாங்கள் முற்றிலும் வேறு ஒரு சிந்துவைப் பார்த்தோம். குழந்தை பிறந்த முதல் வாரத்திலிருந்து, manipulation and casting முறையில், சிகிச்சை தொடங்கப்பட, குழந்தையின் தொடையிலிருந்து பாதம் வரை மாவுகட்டு போடப்பட்டது. வயிற்றில் குழந்தையை மட்டும் சுமந்த அவள், இப்போது கையில் குழந்தையுடன் அந்த மாவுகட்டின் கனத்தையும் சேர்த்து சுமக்க ஆரம்பித்தாள். ஆனால் இப்போது முழு நம்பிக்கையுடன்….

ஏழு அல்லது எட்டு முறை வரை மாவுக்கட்டுகள் மாற்றப்பட்ட போதும் எங்கள் எல்லோரையும் விட பாசிட்டிவாக இருந்தது, அந்தத் தாய்தான். ஒவ்வொரு முறை கட்டு பிரிக்கப்படும்போதும், "போனமுறை விட இம்ப்ரூவ்மென்ட் இருக்கு பாருங்க. சீக்கிரம் சரியாயிடும்!" என்று ஆர்த்தோ டாக்டர் கூறும் முன்னரே சிந்துவின் குரல்தான் கேட்கும்.

எதிர்பார்த்தபடியே குழந்தையின் கால் வளைவு படிப்படியாக சரியாகி வர, எட்டாவது முறையுடன் கனமான மாவுக்கட்டு நீக்கப்பட்டு, குழந்தைக்கான சிறப்புக் காலணியை பரிந்துரைத்தார் ஆர்த்தோ டாக்டர். குழந்தை ரோஷனின் முதல் பிறந்த நாளன்று கூட, அந்த சிறப்பு பூட்ஸூடன் காணப்பட்டான் ரோஷன். சென்ற வாரம் முழுமையாக குணமடைந்த ரோஷன், தனது பதினெட்டாவது மாதத்தில் தனியாக நடக்கும் வீடியோவை சிந்து, "உங்க எல்லாருக்கும் எங்களோட ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் மேடம்... இன்னிக்குதான் நாங்க குட்டியோட பர்த்டேவை செலிபிரேட் பண்றோம்" என்று ஆர்டினுடன் எங்களுக்குப் பகிர்ந்துள்ளாள்.

உண்மையில், எங்கள் எல்லோருடைய முயற்சியையும் விட, அந்தத் தாயின் அன்பும், அக்கறையும், விடாமுயற்சியும் தான் அந்தக் குழந்தையை விரைவிலேயே நடக்க வைத்திருக்கிறது. அதை அவளிடம் சொன்னபோது அவள் முகம் அன்பால் மலர்ந்ததை அவள் குரலிலேயே உணரமுடிந்தது.

சிந்து எனும் பெண் நமக்களிக்கும் கற்பித்தல் இதுவே..

Keep Calm… It is just Clubfoot!

யோசித்துப் பார்தோமேயானால், எந்தவொரு பிரச்னைக்கும் நிச்சயம் ஒரு தீர்வு இருக்கும். அது பிறந்த குழந்தையின் club footடாக இருந்தாலும், உலகையே அச்சுறுத்தும் coronaவாக இருந்தாலும் தீர்வுகள் நிச்சயம் கிடைக்கப்பெறும். அதற்கான பொறுமையும், எதிர்கொள்ளும் மன உறுதியும் நம்மிடம் இருந்தால் மட்டுமே போதும்!