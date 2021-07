புத்தம் புது காலை : புற்றுநோயைத் தடுக்கும் ஒரு தடுப்பூசி... எல்லோரும் போட்டுக்கொள்ளலாமா?

பெண்களைப் போலவே ஆண்களுக்கும் இது ஆசனவாய்ப் புற்றுநோய் உட்பட பல்வேறு பாதிப்புகளையும் தடுப்பதால் அமெரிக்க மற்றும் இங்கிலாந்து அரசுகள் ஆண், பெண் இருபாலினருக்கும் HPV தடுப்பூசியை கட்டாயமாக்கியுள்ளன.

என்றாலும் கர்ப்பிணிப் பெண்கள், அதீத அலர்ஜியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆகியோர் இந்தத் தடுப்பூசியை நிச்சயமாக ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடாது என்று கூறும் மருத்துவர்கள், இந்தத் தடுப்பூசியால் ஏற்படும் பக்கவிளைவுகளான தலைவலி, காய்ச்சல், தசைவலி, தலைசுற்றல் ஆகியன மற்ற எந்த தடுப்பூசியையும் போன்றதே என்று தைரியமூட்டுகின்றனர்.

தற்சமயம் இந்தியாவில் கிடைக்கப்பெறும் Gardasil (quadrivalent) மற்றும் Cervarix (bivalent) என்ற இரண்டு வகையான தடுப்பூசிகளின் விலை, கிட்டத்தட்ட 3500 ரூபாய் என்பதுடன் இந்தத் தடுப்பூசியை இலவசமாக அரசாங்கம் வழங்குவதற்கான பரிந்துரைகளை இந்திய குழந்தைநல அமைப்பும், பெண்கள் நல அமைப்பும் தொடர்ந்து முனைந்து வருகின்றன.

எத்தனையோ புற்றுநோய்களால் மனிதர்கள் மரணித்துக் கொண்டிருக்க, இப்படி ஹெச்பிவி எனும் ஹியூமன் பேப்பில்லோமா வைரஸ் தடுப்பூசி, உண்மையில் புற்றுநோய்களைத் தடுக்கும் ‘ஹியூமன் ப்ரொட்டக்டிவ் தடுப்பூசியாக’ நம்மை பாதுகாக்கிறது.

தனது தாயின் புற்றுநோய் குறித்து பெரிதும் வருத்தப்பட்ட நண்பருக்கும், நம் அனைவருக்குமான இன்றைய மெசேஜ் இதுதான்...

நாம் மிகவும் நேசிக்கும் நமது அடுத்த தலைமுறையை.., அதாவது நமது குழந்தைகளை புற்றுநோய்த் தாக்குதலில் இருந்து பாதுகாக்க, ஹெச்பிவி தடுப்பூசி இருப்பதையும், அதைப் போடுவது அவசியம் என்பதையும் தெரிந்துகொள்வோம்.

Why talk of cure, when you can prevent it!