புத்தம் புது காலை : அன்பை இழந்து, தூக்கம் தொலைத்து, ஆரோக்கியம் மறந்து... எதைத் தேடுகிறார்கள் ஆண்கள்?

இதுபோன்ற அழுத்தங்கள், குடும்பச்சுமைகள் எதுவும் இல்லாத ஒரு சராசரி ஆணும் கூட, இந்த நவீன அதிவிரைவு வாழ்க்கைமுறையில் தனது பணிக்கும், பணத்திற்கும் முக்கியத்துவம் தருமளவிற்கு தனது ஆரோக்கியத்துக்கும், எதிர்காலத்துக்கும் தருவதில்லை என்பது கசப்பான உண்மை!



புகை, மது, உணவு பழக்கவழக்கங்கள், உடற்பயிற்சியின்மை, உறக்கமின்மை போன்ற பொதுவான காரணங்களையெல்லாம் தாண்டி, நோய் அறிகுறிகளை எளிதாக உதாசீனப்படுத்துவது, மருத்துவரிடம் செல்ல தாமதிப்பது, தனது மன அழுத்தங்களை யாரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளாமல் இருப்பது போன்ற தனிப்பட்ட காரணங்களாலும் ஆண்களிடையே அதிகளவு நோய்களும், மரணங்களும் காணப்படுகின்றன.



ஆண்களே.... உங்களது உணவில் கவனம் செலுத்துங்கள், உறக்கத்தை சரிசெய்யுங்கள், உடற்பயிற்சிகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளியுங்கள். மதுவை மறந்து, புகைப்பிடித்தலை முற்றிலுமாகத் தவிர்த்திடுங்கள். வருடத்திற்கு ஒருமுறையாவது தக்க உடல் பரிசோதனைகள் மூலமாக உங்களது ஆரோக்கியத்தை உறுதிபடுத்திக் கொள்ளுங்கள். இவையனைத்திற்கும் மேலாக, உங்களது பிரச்னைகளை உங்களுக்குள்ளேயே வைத்திருக்காமல் வெளிப்படுத்துங்கள். மன அழுத்தங்களைக் கொட்டித் தீர்த்திடுங்கள்... அழுவது அசிங்கம் அல்ல!



பெண்களே... ஆண்களைக் கொஞ்சம் கவனியுங்கள். தந்தையாக, கணவனாக, மகனான, நல்லாசானாக, ஓர் ஆண்மகனாக குடும்பத் தேவைகளை பூர்த்தி செய்பவனாக, சமுதாயத்தில் உங்களைக் காப்பவனாகவும் உங்கள் அருகில் கம்பீரமாக அமர்ந்திருக்கும் அவனுக்குள் பாவப்பட்ட ஜீவன் ஒன்றும் இருப்பதை உணர்ந்து ஆதரவு அளியுங்கள்.



The Protectors and The Providers என அழைக்கப்படும் ஒவ்வொரு ஆணுக்கும்,அவனது உடல் ஆரோக்கியமும், மனநலமும்தான் மிகமிக முக்கியத் தேவை என்பதை உணர்ந்திடுங்கள்!



#Men'sHealthMonth