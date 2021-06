புத்தம் புது காலை : ஒரு கிலோ 2.70 லட்சம்... மியசாகி மாம்பழத்துக்கு ஏன் இவ்வளவு மவுசு?!

அதேசமயம், அனைத்து மியசாகி மாம்பழங்களும் இவ்வளவு விலையைப் பெறுவதில்லை என்று கூறும் ஜப்பானியர்கள், இப்படி மாம்பழங்களை வளர்த்து தங்களுக்கு பிரியமானவர்களுக்குப் பரிசளிக்கும்போதுதான் இன்னும் மதிப்படைகிறது என்கிறார்கள்.

அதுபோன்ற ஒரு தருணத்தில், 2019-ம் ஆண்டில் ஒரு ஏலத்தில் மியசாகி மாம்பழத்திற்கு கிடைத்த விலைதான், அந்த இரண்டே முக்கால் லட்சம் என்ற ஐயாயிரம் டாலர்கள். "என்னதான் அமெரிக்காவில் பிறந்திருந்தாலும், எங்களது அதீத கவனிப்பால் இன்று இது, ஜப்பானிய மியசாகி மாம்பழம் ஆகிவிட்டது பாருங்கள்" என்று புன்னகைக்கிறார்கள் ஜப்பானியர்கள்.



தனது சுவையை உயர்த்தியபடி ஜப்பானின் பொருளாதாரத்தையும் மியசாகி மாம்பழம் உயர்த்தியது போலவே, இதனைப் பயிர்செய்து உயர்ந்த இன்னொரு நாடும் உள்ளது.

தைவான் நாடு கடும்பஞ்சத்தில் இருந்த 1962-ம் ஆண்டு காலத்தில் அந்நாட்டின் யூஜிங் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒரு விவசாயி (செங்-ஹான்) இந்த அரியவகை மாமரங்களைப் பயிரிட்டு, பல்வேறு போராட்டங்களுக்குப் பிறகு, ஐந்தாண்டுகள் கழித்து வென்றிருக்கிறார்.



1967-ம் ஆண்டு அந்த டௌலிசாய் கிராமத்தின் மூலமாக தைவான் நாட்டிற்கு இந்த மாம்பழம் மூலமாக கிடைத்த வருமானம், 300 மில்லியன் டாலர்களாம். இன்றைக்கும் தைவானில் இருக்கும் பெரும்பான்மை வீடுகளுக்கு 'இர்வின் மேன்ஷன்' என்ற பெயர் இருப்பதற்குக் காரணம், இந்த மாம்பழம் தங்களுக்கு வாழ்வளித்த நன்றிதான் என்கின்றனர் தைவான் மக்கள்.



தற்போது ஜபல்பூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சங்கல்ப் பரிஹார் கூட "இந்த மாம்பழங்களை நான் விற்கப் போவதில்லை... அதன் விதைகளைக் கொண்டு அதிக மரங்களை உற்பத்திதான் செய்யப் போகிறேன்!" என்று கூறியிருப்பது, தங்க முட்டையிடும் வாத்தை அறுத்துப் பார்க்காத ஒரு தீர்க்கமான நல்ல முடிவல்லவா!

முக்கனிகளில் முதல்கனியான நமது மாங்கனியின் ஒருவகைப் பழம், ஒரு நாட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு நாட்டில் கலைநயத்துடன் வளர்க்கப்பட்டு அவர்களுக்குப் புகழைச் சேர்த்திருக்கிறது. மற்றொரு நாட்டின் பொருளாதாரத்தையே மாற்றியமைத்திருக்கிறது. அதேபோல, நமக்கும் நன்மையையே பயக்கும் என்ற நம்பிக்கையை அளிக்கிறது இந்த ஞானப்பழம்!

அத்துடன் "Study nature... love nature... stay close to nature, it will never fail you" என்ற வரிகளின் உண்மையையும் புரிய வைக்கிறது மியசாகி என்ற பிரியசகி!

