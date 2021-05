புத்தம் புது காலை : தூக்கமின்மை, ஞாபகமறதி மன அழுத்தம்... வால்நட் நம் மூளைக்கு ஏன் அவசியம்?!

ஆம்... வால்நட்டின் நார்ச்சத்து, A, E, K, B வைட்டமின்கள் மற்றும் கால்சியம், பொட்டாசியம், மெக்னீசியம், ஜின்க், செலீனியம், மாங்கனீஸ், பாஸ்பரஸ், போரான் போன்ற கனிமங்களும், முக்கியமாக PUFA-வின் (Poly Unsaturated Fatty Acids) ஓமேகா 3 மற்றும் ஓமேகா 6 கொழுப்பு அமிலங்களும் ஒன்றுசேர்ந்து, கொழுப்பு கரையும் மேஜிக்கை மேற்கொள்கின்றன.

"Handful of Walnuts keeps the Heart Diseases away..." என்பார்கள். அதாவது தினமும் ஏழு முதல் எட்டு வால்நட்களை உட்கொள்வதால் உடற்பருமன், இருதய நோய், பக்கவாதம், சர்க்கரை நோய், வயிற்று அழற்சி ஆகிய வாழ்க்கைமுறை நோய்கள் குறைந்து வாழ்நாள் நீடிக்கிறது என்று வால்நட்களைப் பரிந்துரைக்கிறது ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகம்.