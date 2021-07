டெல்டா ப்ளஸ் வைரஸ்: `மூன்றாம் அலை இன்னும் மோசமாக இருக்குமா?' - விளக்கும் மருத்துவர்

இந்நிலையில், இந்தியாவில் மூன்றாம் அலை ஏற்படுவதற்கு 6 முதல் 8 மாதங்கள் ஆகலாம் என்று ஐ.சி.எம்.ஆர் கணித்துள்ளது. டெல்டாவைவிட தீவிரமான டெல்டா ப்ளஸ் பரவும் சூழலில் மூன்றாம் அலையின் தாக்கம் தாமதமாக வாய்ப்புள்ளதா என்று பொது மருத்துவர் பாபு நாராயணனிடம் கேட்டோம்.

``பொதுவாக வைரஸ் தொடர்ந்து உருமாறிக்கொண்டே இருக்கும். அப்படி உருமாறும் சில வைரஸ்களின் செயல்பாட்டில் பெரிய அளவில் மாற்றங்கள் உருவாக்குவதில்லை. ஆனால், சில உருமாற்றம் அவற்றின் செயல்பாட்டில் குறிப்பிடத்தகுந்த மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். குறிப்பிடத்தகுந்த மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும்போதும் அதைக் கண்டறிவதற்காக Variant of Interest, Variant of Concern, Variant of High Consequence என்று 3 வகையாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.