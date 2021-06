சீனா மறைக்க முயன்ற கொரோனா பரவல் ரகசியத்தை அம்பலப்படுத்திய இணையக் குழு... அதிர்ச்சி உண்மைகள்!

சீனாவின் குன்மிங் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி-யின் முதுகலை மாணவர் ஒருவர் சமர்ப்பித்த ஒரு ஆராய்ச்சி ஆவணம்தான் அது. 2013-ம் ஆண்டு வெளியான அந்த ஆராய்ச்சி ஆவணம், "The Analysis of 6 Patients with Severe Pneumonia Caused by Unknown Viruses" என்ற பெயரில், 2012-ல் யுனான் சுரங்கத்தில் திடீர் மர்ம காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்களின் நோய்த்தன்மை, அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சை ஆகியவற்றை பற்றி விலாவாரியாக விளக்கியிருந்தது. அதில் அந்த தொழிலாளர்களுக்கு சார்ஸ் போன்றதொரு வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டதாக சொல்லப்பட்டிருந்தது. இந்த முடிவுகளை ஒத்து மற்றொரு மாணவரின் ஆராய்ச்சி கட்டுரையும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அதில் வூஹான் பரிசோதனை கூடம் இந்த வைரஸ் குறித்து ஆராய்ச்சியில் இறங்கியிருப்பதும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த தரவுகளை DRASTIC குழு வெளியிட்டதும் சீனா CNKI ஆவணங்களை பொதுமக்கள் பார்வையில் இருந்து மறைத்து பாதுகாத்திருக்கிறது. 2020-ம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் அந்த சுரங்கத்தின் இடம் கண்டறியப்பட்டது. அங்கு செல்ல முற்பட்ட பல பத்திரிகையாளர்கள் சீன அரசால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டனர். இந்த கண்டுபிடிப்புகள் இன்னும் பல ஆர்வமுள்ளவர்களை DRASTIC குழுவோடு இணைந்திருக்கிறது. ரிபேரா எனும் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அதில் ஒருவர். இந்தியாவின் seeker ஆவணங்களை இணையத்திலிருந்து அள்ளித்தர, ரிபேரா அதை முறைப்படுத்தி இருக்கிறார். இந்த குழு அடுத்து கண்டறிந்த உண்மை வூஹான் பரிசோதனை கூடத்தில் 2017 -2018ம் ஆண்டுகளில் RaTG13 வைரஸ் பற்றி முழு ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பீட்டர் தசக் வூஹானில் RaTG13 வைரஸ் பற்றி எந்த ஆராய்ச்சியும் நடைபெறவில்லை என பேட்டியளித்திருந்தது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.