பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு ரத்தச் சர்க்கரை குறைவு... கண்டறிவது எப்படி? | பச்சிளம் குழந்தை பராமரிப்பு-29

கடந்த அத்தியாயத்தில் ரத்தச் சர்க்கரை குறைவு (Hypoglycemia) ஏற்படும் அபாயமுள்ள பச்சிளம் குழந்தைகள் குறித்து கண்டோம். இந்த அத்தியாயத்தில், ரத்தச் சர்க்கரை குறைவை எவ்வாறு கண்டறிவது என்பது குறித்து விரிவாகக் காண்போம்.

பச்சிளம் குழந்தைகளில் உள்ள ரத்தச் சர்க்கரை அளவு 45 mg/dL கீழே குறைந்தால், அதை ரத்தச் சர்க்கரை குறைவு (Hypoglycemia) என்போம். கர்ப்ப காலத்துக்குரிய எடையில் இருந்து மிகக் குறைவாக எடையுள்ள பச்சிளங்குழந்தைகளில் (Small for Gestational Age/SGA) 52% குழந்தைகளிலும், நீரிழிவு நோயுள்ள தாய்மார்களுக்குப் பிறக்கும் பச்சிளங்குழந்தைகளில் (Infant of Diabetic Mothers/ IDMs) 48% குழந்தைகளிலும், கர்ப்ப காலத்துக்குரிய எடையில் இருந்து மிக அதிகமாக எடையுள்ள பச்சிளங்குழந்தைகளில் (Large for Gestational Age/LGA) 47% குழந்தைகளிலும், குறைமாத பச்சிளங்குழந்தைகளில் 54% குழந்தைகளிலும் ரத்தச் சர்க்கரை குறைவு காணப்படுவதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.