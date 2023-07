பச்சிளங்குழந்தைகளை பாதிக்கும் ரத்தச் சர்க்கரை குறைவு | பச்சிளம் குழந்தை பராமரிப்பு – 28

* 35 வார கர்ப்பகாலத்திற்கு கீழ் பிறக்கும் குறைமாத பச்சிளங்குழந்தைகள்

* பிறந்த எடை 2 கிலோவிற்கு கீழுள்ள பச்சிளங்குழந்தைகள்

* கர்ப்பகாலத்திற்குரிய எடையிலிருந்து மிகக் குறைவான எடையுள்ள பச்சிளங்குழந்தைகள் (birth weight less than 10th centile – Small for Gestational Age/SGA)

* நீரிழிவு நோயுள்ள தாய்மார்களுக்குப் பிறக்கும் பச்சிளங்குழந்தைகள்