குறைப்பிரசவத்தில் இறக்கும் 91% குழந்தைகள்... காற்றுமாசே காரணம்... ஐ.நா அறிக்கையும் பின்னணியும்!

இதன் முடிவில், `Born Too Soon: Decade of Action on Preterm Birth' என்ற தலைப்பில் ஆய்வறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அந்த அறிக்கையின்படி, குறைந்த மற்றும் நடுத்தர வருமானம் கொண்ட நாடுகளில், குறைப்பிரசவ குழந்தைகளின் 91% இறப்புகள், காற்று மாசுபாட்டின் காரணமாக நிகழ்வதாகவும், பருவநிலை மாற்றத்தினால் ஏற்படும் வெப்பம், புயல், வெள்ளம், வறட்சி, காட்டுத்தீ மற்றும் காற்று மாசு ஆகியவை கர்ப்பத்தை பாதிப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.