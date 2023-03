பயோஹேக்கிங்... மக்களே, சோதனை எலிகளாக மாறாதீர்கள்!

இதுபோன்று எவ்வித மருத்துவ ஆலோசனையும் இல்லாமல் நம்மை நாமே சோதனைக்குள்ளாக்கிக் கொள்வதை ‘பயோஹேக்கிங்’ (Biohacking) என்றும், இன்னும் எளிமையாக ‘டூ இட் யுவர்செல்ஃப் (Do it yourself - DIY) பயாலஜி’ என்றும் சொல்கின்றனர். இந்த ‘பயோஹேக்கிங்’ அல்லது ‘டூ இட் யுவர்செல்ஃப் பயாலஜி’ பற்றிய தகவல்களைப் பகிர்கிறார் சென்னை யைச் சேர்ந்த ஊட்டச்சத்து ஆலோசகர் டாப்னி.

‘`மிகச்சிறிய அளவில் வாழ்க்கை முறையை மாற்றுவதில் தொடங்கி உடலில் `சிப்' பொருத்தி கண்காணிப்பது, மரபணு மாற்றத்தை (Gene modification) முயற்சி செய்வது எனப் பல்வேறு விஷயங்கள் இதில் அடங்கும். நீண்ட ஆயு ளோடு வாழவும் உடலின் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்தவுமே இதை முயன்று பார்க்கின்றனர். குறுக்கு வழியில் பலன் எதிர் பார்ப்போரே இதுபோன்ற முயற்சிகளில் அதிகம் ஈடுபடுகின்றனர்.

சில பிரச்னைகளுக்கு மருந்தோ, நிரந்தர தீர்வோ இருக்காது. அது போன்ற பிரச்னைகளுக்கு ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்கப்படாத, சோஷியல் மீடியாவில் பார்த்த அல்லது கேள்விப்பட்ட புதிய விஷயங்களை முயற்சி செய்வார்கள். இது மேலை நாடுகளில் பிரபலம். ‘பயோஹேக்கிங்’ செய்து கொள்பவர்கள் பெரும்பாலும் அதுசார்ந்த நிபுணத்துவம் பெற்றவர்களாக இருப்பதில்லை. ‘பயோஹேக்கிங்’ என்ற சொல் தற்போதுதான் பிரபலமாகியிருந்தாலும் இதுபோன்ற விஷயங் களை முயற்சி செய்வது பல ஆண்டுகளாகவே நடந்துகொண்டுதான் இருக்கிறது.