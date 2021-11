கொரோனாவிற்கான இந்திய தடுப்பூசியும் நாக்பூரின் 20 குரங்குகளும்... கோவாக்சின் உருவான கதை தெரியுமா?

ஆரம்பம் முதலே பல சர்ச்சைகளைச் சந்தித்து வந்தது இந்தத் தடுப்பூசி. உலக சுகாதார நிறுவனம் இதற்கு அங்கீகாரம் கொடுக்க பெரும் தாமதம் செய்தது. நீண்ட போராட்டத்துக்குப் பிறகே இதற்கு சமீபத்தில் அங்கீகாரம் கிடைத்தது. இந்தத் தடுப்பூசியின் திறன் குறித்து சர்வதேச ஆய்வுகளும் வந்து கொண்டிருக்கின்றன.

கொரோனா என்ற பெருந்தொற்று இந்த உலகையே சில மாதங்களில் முடக்கியது. முடக்கிய குறுகிய காலத்துக்குள் அதி வேகத்தில் பல தடுப்பூசிகளை உருவாக்கி மானுட சமூகத்தை மீட்டெடுத்ததில் மருத்துவர்களின் பங்கு அதிகம். அதில் இந்தியாவின் பெருமைக்குரிய பங்களிப்பு கோவேக்சின். இந்தத் தடுப்பூசி உருவான கதையை பரபரப்பான நூலாக எழுதியிருக்கிறார், ஐ.சி.எம்.ஆர் டைரக்டர் ஜெனரல் டாக்டர் பல்ராம் பார்கவா. 'GOING VIRAL: MAKING OF COVAXIN - THE INSIDE STORY' என்ற அந்த நூல், கோவேக்சின் தடுப்பூசி உருவாக்கத்தில் எதிர்கொண்ட சவால்களை சுவாரஸ்யமாக விவரிக்கிறது.