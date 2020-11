ஸ்ட்ரெஸ்ஸை விரட்ட... 7 மந்திரங்கள்!

உறக்கமின்மை, பசியின்மை, எடை அதிகரிப்பு/ இழப்பு, மாதவிடாய் பிரச்னைகள், ஹார்மோன் சமச்சீரின்மை எனத் தொடங்கும் பட்டியல், மன உளைச்சல், அதீத சுயகழிவிரக்கம், கவனச்சிதறல், தன்னம்பிக்கை இன்மை, தனிமையாக உணர்தல் என்று நீண்டு, மனச்சோர்வு (Depression) வரையிலும் போகும். நேரங்களில் தற்கொலை முயற்சிக்குக்கூட வழி வகுப்பதாக ஆய்வுகள் சொல்கின்றன. இதனால்தான் மன அழுத்தத்தைக் கண்டறிவதும், அதன் காரணங்களை ஆராய்ந்து அதைக் கட்டுப் படுத்திக் கையாள்வதும் முக்கியம்.

`Each human is different entity' என்பதால் மன அழுத்தத்துக்கான காரணங்கள் நபருக்கு நபர் மாறுபட்டாலும், அதிலிருந்து விடுபடுவதற் கான சில பொதுவான மற்றும் எளிய வழிமுறைகள் இங்கே.