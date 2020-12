மனமே நலமா? - 8

“இந்த மாதிரியான மன அழுத்தங்களுக்கு இந்த உடல் அறிகுறிகள் ஏற்படும்னு ஏதாவது வரையறைகள் இருக்கா டாக்டர்?”



“அப்படி பார்முலா எல்லாம் இல்ல. ஆனா மனசுக்குனு ஒரு மொழி இருக்கு, குறியீடாக(symbolic) மனசோட பிரச்னை உடலில் வெளிப்படும். இதை psychodynamic theories-னு சொல்லலாம். உதாரணத்திற்கு, ‘வாழ்க்கை நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்ல, எமோஷனலா மனசு ஒரு நிலையில இல்ல’ன்னு நினைக்குறவங்களுக்கு இடைவிடாத வயிற்றுப்போக்கு இருக்கும். அதேசமயம், ‘பணத்தட்டுப்பாடு இருக்கு, சேமிச்சு வைக்கணும், எதையும் வீணாக்கக் கூடாது’ன்னு அழுத்தம் இருக்கவங்களுக்கு மலச் சிக்கல் ஏற்படும். இதயநோய் இல்லாம நெஞ்சுவலி இருக்கவங்களுக்கு மனசுல பாரம், பெரிய குற்றவுணர்வு இருந்து ஆழ் மனசுல அழுத்தும். இப்படி உடல் அறிகுறிகளுக்கு மனசோட ஒரு குறியீட்டுத் தொடர்பு (symbolic significance) இருக்கும். புரியுதா மினி?”



“ரொம்ப நல்லாப் புரியுது டாக்டர். நம்ம உடலில் மனசு ரொம்பப் பெரிய பங்கு வகிக்குதுன்னு புரியுது.”



“1895-ம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் மனநல மருத்துவர் ஹென்றி மௌட்ஸ்லி சொன்ன ஒரு வரி இங்க பொருந்தும் மினி. ‘ கண்ணீர் மூலம் வெளிப் படாத துயரங்கள் எல்லாம் உடல் உறுப்பு களின் அழுகையாய் வெளிப்படும்’னு சொன்னாரு. இன்னொன்னும் சொல் றேன் கேளு, ஜப்பானிய மொழியில ஒரு சுவாரஸ்யமான வார்த்தை உண்டு. ‘Shikishin funi’. Shiki அப்படினா உருவம் உடையது. அதாவது உடற்கூறியலில் அடக்க முடிந்தது. Shin அப்படின்னா உருவமில்லாதது. Shikishin அப்படிங்குற வார்த்தை உடல் மற்றும் உள்ளத்தைக் குறிக்குது. funi அப்படின்னா, Two but not Two-ன்னு அர்த்தம். அதாவது ரெண்டும் இரு வேறு விஷயங்களானாலும் வேற வேற கிடையாது. உடலும் மனமும் ஒன்றோடு ஒன்று ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்புடையது அப்படிங்குறதைப் புரிஞ்சுக்கணும். எந்தவொரு உடலியல் சார்ந்த பிரச்னைக்கும் உடல்நலன் சார்ந்த காரணங்கள் இல்லைன்னா அது மனநலன் சார்ந்ததா இருக்கலாம்னு நம்ம யோசிக்கணும். அந்தப் புரிதல், விழிப்புணர்வு எல்லோருக்கும் இருக்கிறது அவசியம்.”