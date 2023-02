தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது ஏற்படும் சிக்கல்கள்... தீர்வுகள் என்ன? | பச்சிளம் குழந்தை பராமரிப்பு – 9

பால் கட்டிக் கொண்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

மார்பகங்களில் பால் கட்டிக் கொண்டால், வெந்நீர் ஒத்தடம் கொடுக்கலாம். இது, பால் வெளியேற்றுதலை அதிகரிக்கும். 2-3 மணிநேரத்திற்கு ஒவ்வொரு முறையும் தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டும். தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது ஒவ்வொரு முறையும் நான்கு நிலைகள் மற்றும் நான்கு இணைப்பு படிகளை (Four Steps of Positioning and Attachment) உறுதி செய்ய வேண்டும். ஐஸ் ஒத்தடம் கொடுக்கும்போது, மார்பக வீக்கம் மற்றும் வலி குறையும்.