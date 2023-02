தாய்ப்பால் சுரப்பை பாதிக்கும் மன அழுத்தம்; இதையெல்லாம் செய்யவே கூடாது|பச்சிளம் குழந்தை பராமரிப்பு– 8

பால் சுரத்திடும் மறிவினைக்கு காரணமான புரோலாக்டின் ஹார்மோன், இரவு நேரத்தில் உற்பத்தி ஆவதால், புரோலாக்டின் மறிவினை தொடர்வதற்கு, இரவு நேரத்தில் தாய்ப்பால் அளிப்பது மிக அவசியமாகும். எனவே 2-3 மணிநேரத்திற்கு ஒருமுறை கட்டாயமாக தாய்ப்பால் கொடுத்திடுங்கள். சென்ற அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்டபடி தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது ஒவ்வொரு முறையும் நான்கு நிலைகள் மற்றும் நான்கு இணைப்பு படிகளை (Four Steps of Positioning and Attachment) உறுதி செய்ய வேண்டும். மாறாக தவறுதலான நிலை மற்றும் இணைப்பு இருந்தால், தாய்ப்பால் சுரப்பு குறைந்துவிடும்.