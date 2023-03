இயற்கையாக தாய்ப்பால் சுரப்பை அதிகரிக்க உதவும் எளிய உணவுகள்...| பச்சிளம் குழந்தை பராமரிப்பு – 11

கடந்த மூன்று அத்தியாயங்களாக தாய்ப்பால் சுரத்தல் குறித்தும், தாய்ப்பாலின் சிறப்புகள் குறித்தும் விரிவாகக் கண்டோம். குறிப்பாக 7-வது அத்தியாயத்தில், கவலை, மன அழுத்தம், வலி மற்றும் நம்பிக்கையின்மை போன்றவை, ஆக்ஸிடோசின் மறிவினையில் இடையூறு ஏற்படுத்துவதால், பால் சுரத்தல் மிகவும் குறையக்கூடும் என்பதையும், மன அமைதி மற்றும் நம்பிக்கையுடன் தாய்ப்பால் அளிக்கும்போது தாய்ப்பால் அதிகமாகச் சுரக்கும் என்பதையும் குறிப்பிட்டிருந்தோம்.

தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது ஒவ்வொரு முறையும் நான்கு நிலைகள் மற்றும் நான்கு இணைப்பு படிகளை (Four Steps of Positioning and Attachment) உறுதிசெய்ய வேண்டும். இவ்வாறு, தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது கடைப்பிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகளுக்குப் பிறகும், தாய்ப்பால சுரப்பு போதுமாக இல்லாத காரணத்தினால் தான், தங்களின் மருத்துவர் பவுடர் பாலும் தாய்ப்பால் சுரத்தலை அதிகரித்திட டோம்பெரிடோன் (Domperidone) மருந்தினையும் தொடங்கியிருக்கக் கூடும்.