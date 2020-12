அவெஞ்சர்ஸ் இயக்குநர்களின் 'The Gray Man'-ல் தனுஷ்... படத்தின் கதை என்ன தெரியுமா?

கடந்த ஆண்டு உலக அளவில் வசூல் சாதனைகள் அனைத்தையும் முறியடித்த திரைப்படம் 'அவெஞ்சர்ஸ்:எண்டு கேம்'. இந்த படத்தை இயக்கியவர் ஜோ ரூஸ்ஸோ மற்றும் அந்தோணி ரூஸ்ஸோ. மார்வெலின் முக்கிய பிளாக்பஸ்டர்களான 'கேப்டன் அமெரிக்கா: தி வின்டர் சோல்ச்சர்', 'கேப்டன் அமெரிக்கா: சிவில் வார்', 'அவெஞ்சர்ஸ்: இன்ஃபினிட்டி வார்' படங்களையும் இயக்கியது இந்த சகோதர்கள்தான். இவர்கள் அடுத்ததாக நெட்ஃப்ளிக்ஸுக்காக 'The Gray Man' என்ற திரைப்படத்தை இயக்கவுள்ளனர்.

தற்போது இன்னும் பெரிய நட்சத்திர பட்டாளம் இந்த படத்தில் இணையவுள்ளது என அறிவித்திருக்கிறது நெட்ஃப்ளிக்ஸ். இதன்படி முன்னணி ஹாலிவுட் நட்சத்திரங்களுடன் இந்த படத்தில் இணைகிறார் நம்ம தனுஷ். எந்த கதாபாத்திரத்தில் தனுஷ் நடிப்பார், எந்தளவுக்கு அந்த கதாபாத்திரத்திற்கு முக்கியத்துவம் இருக்குமென்பது இன்னும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை. இவர்களுடன் 'கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ்' தொடரில் நடித்த ஜெசிகா ஹென்விக், நார்கோஸ் தொடரில் நடித்த வேக்னர் மௌரா மற்றும் 'Once Upon a Time in Hollywood' படத்தில் கலக்கிய குழந்தை நட்சத்திரமான ஜூலியா பட்டர்ஸ் ஆகியோரும் இணையவுள்ளனர்.