தோனி சொன்ன ஓய்வு அப்டேட்!

‘Definitely Not’, ‘You are saying it is my last’ என ஓய்வு குறித்து சூசகமாகக் கூறிவந்த தோனி தன் நெருங்கிய நண்பர் கேதார் ஜாதவ்விடம் ஓய்வைப் பற்றிய முக்கிய அப்டேட்டைக் கொடுத்திருக்கிறார். ‘உன்னை அணிகள் எடுக்கத் தயாராக இருக்கும் வரை நான் ஓய்வு பெறப் போவதில்லை’ என தன்னிடம் தோனி சொன்னதாக பேட்டி ஒன்றில் கூறியிருக்கிறார் ஜாதவ்.