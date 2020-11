கோலியன்ஸின் கண்ணன் தேவன் டீ பரிதாபங்கள்... சோஷியல் மீடியாவில் கெத்து காட்டிய அணி எது?!

எப்போதும் போல 'தல' என தோனி பற்றி என்ன பதிவிட்டாலும் ஹிட்தான். கடைசி போட்டியில் 'இதுதான் உங்களுக்குக் கடைசி ஐபிஎல் போட்டியா?' என்ற கேள்விக்கு 'Definitely Not' என்று தோனி அளித்த பதிலும் வேற லெவல் வைரல். மீம்ஸ், வீடியோஸ் என இரண்டு நாட்களுக்கு அந்த பேச்சுதான். இம்முறை சன்ரைஸர்ஸ் ஹைதராபாத்துடனான முதல் ஆட்டத்தில் துபாய் வெப்பத்தில் சோர்வுற்று வீழ்ந்த தோனியை பார்த்த ரசிகர்களின் இதயங்கள் நொறுங்கிப்போயின. இதை அதே எமோஷனுடன் சிஎஸ்கே பதிவிட அதுதான் இந்த வருடம் அவர்களுக்கு அதிகம் ரீட்வீட்டான பதிவு.

வீரர்களின் பயிற்சி வீடியோக்கள், மேட்சின்போது அப்டேட்ஸ் என இருந்த அணிக்கு இந்த வருடம் ஷைனிங் ஸ்டார் நம்ம ஊர் நடராஜன்தான். ஒரே சீசனில் யார்க்கர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக தன்னை நிரூபித்திருக்கிறார் மனுஷன்! இதை முன்பே கவனித்து 'The One who yorks!' என 'பிரேக்கிங் பேட்' ரெஃபரன்ஸுடன் ஒரு பதிவிட அது செம வைரல். அடுத்தது நடராஜனின் பின்னணி கதை கொண்ட ஒரு வீடியோ ஒன்றையும் தயாரித்தது சன்ரைசர்ஸ். அதுவும் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

அதிக ரசிகர்கள் கொண்ட அணியாக சிஎஸ்கேவுக்கு டஃப் கொடுக்கும் ஒரே அணி மும்பை இந்தியன்ஸ். ஆனால், தொடர்ந்து வெற்றிகளைப் பார்த்ததாலோ என்னவோ சோஷியல் மீடியாவில் அவர்களுக்குப் பெரிய வேலை இல்லை. ஏற்கெனவே அதிகப்படியான ரசிகர்களைச் சம்பாதித்துவிட்ட அணியாகவும் இருப்பதால் அது மும்பைக்கு தேவைப்படுவதும் இல்லை. ஒவ்வொரு போட்டிக்கு பிறகும் 'We Win!!!!!!!' எனப் பதிவிடுகிறார்கள். அதற்கே லைக்ஸ், ரீட்வீட்ஸ் தெறிக்கிறது. 'MI TV' என அழகாக ஆஃப் தி பீல்டு காட்சிகளையும் ரசிகர்களுக்குக் காட்டிவிடுகிறார்கள். இது இல்லாமல் குறிப்பிட்டுச் சொல்லச் சம்பவங்கள் குறைவுதான். பும்ராவின் முதல் விக்கெட்டும் விராட் கோலிதான், நூறாவது விக்கெட்டும் விராட் கோலிதான். இதை தற்போதைய 'How it started, How it's going?' ட்ரெண்ட்டுடன் பதிவிட அது செம வைரலானது.