IPL 2020: `ரகிட ரகிட' கெயில்; கோலி எடுத்த தவறான முடிவுகளால் பஞ்சாபிடம் வீழ்ந்த ஆர்சிபி! #RCBvKXIP

5 ஓவர்களில் 46 ரன்கள் எடுக்க வேண்டும். 9 விக்கெட்டுகள் இருக்கின்றன. உடானா, சஹால், சுந்தர், மோரிஸ் என எல்லோருக்கும் ஓவர்கள் இருந்தன. But Kohli had other ideas. சிராஜைக் கொண்டு வந்தார். அளவாக இரண்டு சிக்ஸுடன் 20 ரன்கள். முதலிரண்டு ஓவர்களில் 24 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்த சிராஜுக்கு மூன்றாவது ஓவரைக் கொடுத்து 20 ரன்கள் விட்டுக்கொடுக்கச் சொல்லி அழகு பார்ப்பதெல்லாம் கோலியின் கேப்டன்ஸிக்கே உரித்தான மகுடங்கள். அடுத்த சுந்தரின் ஓவரிலும் இரண்டு சிக்ஸ் அடித்து இந்த ஐபிஎல் சீசனில் தன் முதல் அரை சதத்தை பதிவு செய்தார் கெயில். பேட்டிலிருக்கும் BOSS லோகோவைக் காட்டி கெத்துக் காட்டினார் கெயில்.