தீபக் சஹார் செய்ததை நீங்கள் செய்துவிடாதீர்கள்... மற்றவர் செய்வதையும் கொண்டாடாதீர்கள்?!

'Sex Education' மூன்றாவது சீசனில் ஓடிஸ் - ரூபி உறவுக்குள் ஏற்பட்டது இந்தச் சிக்கல்தானே. ரூபிக்கு தான் boy friend-ஆக இருக்கவேண்டும் என்று நினைத்தான் ஓடிஸ். ஆனால், அவள் ப்ரபோஸ் செய்யும்போது தனக்குள் காதல் இல்லை என்பதை வெளிப்படையாகக் கூறினான். ரூபி அதனால் காயமடைந்தாள். ஆனால், நிச்சயம் அதில் தவறில்லை. பாய் ஃபிரண்ட் - காதலன், இந்த இரண்டு கட்டங்களுக்கு இடையிலேயே மிகப்பெரிய இடைவெளி இருக்கிறது. இரண்டும் ஒரே விஷயமல்ல என்பதை உணர்ந்து உடனடியாக மறுத்தான் ஓடிஸ். அதன்பின் அதைப் பற்றி அவன் பேசியபோது சொன்ன விஷயம்: “I have to be honest with you” என்பது. இதுதான் இங்கு நாம் பேசிக்கொண்டிருப்பது. ஒருவேளை ஒட்டுமொத்த பள்ளிக்கும் முன்னால் ரூபி ப்ரபோஸ் செய்திருந்தால் ஓட்டிஸால் நேர்மையாக அதை மறுத்திருக்க முடியுமா!