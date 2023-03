Euro Myths: நார்ஸ் புராணமும் 13-ம் நம்பரும்; இந்த எண் துரதிர்ஷ்டமாகக் கருதப்படுவதன் பின்னணி என்ன?

நமக்கு எப்படி மகாபாரதம், ராமாயணமோ, அதே போல ஸ்காண்டிநேவியர்களின் முக்கியமான புராணம் நார்ஸ் (Norse Mythology). நார்ஸ் புராணம் என்பது பல தெய்வங்கள் மற்றும் மறுபிறப்பு பற்றிய ஒரு நம்பிக்கை அமைப்பாகும். நார்ஸ் புராணங்களின்படி, நெருப்பு மற்றும் பனி இவை இரண்டும்தான் வாழ்க்கையின் ஆரம்பம். இந்தப் புராணத்தில் மஸ்பெல்ஹெய்ம் மற்றும் நிஃப்ல்ஹெய்ம் (Muspelheim and Niflheim) என்ற இரண்டு உலகங்கள் மட்டுமே இருந்தன. மஸ்பெல்ஹெய்மின் சூடான வெப்பக் காற்று நிஃப்ல்ஹெய்மின் குளிர் பனியைத் தாக்கியபோது, ​​ஜூட்டன் யமிர் மற்றும் ஐஸி கௌ ஆதும்லா (jötunn Ymir and the icy cow Audhumla) ஆகியவை உருவாக்கப்பட்டன என்கிறது புராணம். இவை பற்றி இந்தத் தொடரில் பிறிதொரு நாள் விளக்கமாகச் சொல்கிறேன். இப்போது நம் கதைக்குள் செல்வோம்.