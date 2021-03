நிறைய பணம் அதிக மகிழ்ச்சியைத் தருமா? ‘ஈகீகய்’ சொல்லும் வாழ்க்கை ரகசியம்!

ஜப்பான் – சுறுசுறுப்புக்கும், நீண்ட வாழ்வுக்கும் பேர் போன இந்த நாடு இன்று பொருளாதாரம் மற்றும் சிறப்பான வாழ்வு முறைகளைக் கற்றுத் தரும் குருவாகவும் காட்சி அளிக்கிறது. ஜப்பானுக்கே உரித்தான ‘ககேபோ’ என்ற பணசேமிப்பு முறை உலகப் புகழ்பெற்றது. இன்று ஈகீகய் என்கிற ஜப்பானிய வாழ்வுமுறையும் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.



ஈகீகய் என்றால் வாழ்வை அர்த்த முள்ளதாக்கும் பற்றுக்கோடு என்று அர்த்தம். முதுமை, ஏழ்மை, வியாதிகள் போன்ற காரணங்களால் வாடி, தூங்காதிருப்பவர்களைக்கூட விடிந்தால் துள்ளி எழச்செய்வது இந்தப் பற்றுக்கோடுதான். 3,000 வருடங்கள் பழைமையான இந்தக் கோட்பாட்டை ஹெக்டர் கார்ஸியா மற்றும் ஆல்பர்ட் லீபர்மேன் இணைந்து தங்கள் ஈகீகய் (Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life) என்னும் புத்தகத்தில் வழங்கியுள்ளார்கள். இந்தக் கோட்பாட்டை இன்று பொருளாதார மேதைகள் கொண்டாடுகிறார்கள். அப்படி என்ன இருக்கிறது இந்தக் கோட்பாட்டில்..?



100 வயது தாண்டியும் மனிதர்கள் வாழும் இடம் நீல மண்டலம் எனப் படுகிறது. உலகில் உள்ள ஐந்து நீல மண்டலங்களில் ஜப்பானில் உள்ள ஒகினாவா தீவும் ஒன்று. 100 வயது வாழ்வது பெரிதல்ல; ஒவ்வொரு நாளையும் உற்சாகத்துடன் இங்கு வாழும் முதியவர்கள் வரவேற் கின்றனர். எளிய மற்றும் குறைவான உணவு, காற்றோட்டமான தோட்டங் களில் வசித்தல், எல்லா இடங்களுக்கும் கூடியவரை நடந்தே செல்தல், பச்சைத் தேநீர், குழு மனப்பான்மை இவற்றோடு ஈகீகய்யும் சேர்ந்ததால்தான் வயதாகியும் இவர்களால் புன்னகையுடன் வாழ முடிகிறது என்கிறது ஈகீகய் புத்தகம்.



ஈகீகய் கோட்பாடு என்பது நமது விருப்பம், நம் திறமை, நம் சம்பாத்தியம், நம் தார்மீக மதிப்பீடுகள் (Values) ஆகியவை சங்கமிக்கும் இடம். எந்த வேலையில் நாம் நேரம், காலம் போவது அறியாமல் உற்சாகத்துடன் உழைக்கிறோமோ அதுவே நம் ஈகீகய். அந்த ஈகீகய் நம் பொருளாதாரத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதாகவும், நம் மதிப்பீடுகளுக்கு ஏற்றதாகவும் இருப்பது முக்கியம். நம் ஒவ்வொருவரின் ஈகீகய்யும் வேறுபடும்.



ஒகினாவா தீவில் வாழும் முதியவர் கள் தங்கள் ஈகீகய்யை அறிந்திருப் பதால், வயதானாலும் மனதளவில் இளைஞர்களாகவே இருக்கிறார்கள். இவர்கள் ஓய்வுக்காலம் (Retirement) என்பதையே அறியாதவர்கள். வால்டர் ப்ரூனிங் என்னும் 114 வயது இளைஞர் (!) ‘நம்மால் இயன்றவரை உழைப்பதே சரி’ என்கிறார். இவர்களில் பலரும் தோட்ட வேலையை முதன்மையாகவும், தங்கள் விளைபொருள்களை விற்று லாபம் பார்ப்பதை இரண்டாம் நிலை வேலையாகவும் வைத்திருக்கிறார்கள்.



இந்தப் புத்தகத்தை எழுதிய ஆசிரியர்கள் சந்தித்த பலரும் செய்யும் தொழிலே தெய்வம்; அதில் திறமைதான் நமது செல்வம் என்று வாழ்பவர்கள். பளிங்குப் பொருள் களைச் செய்வதற்கு சலிக்காமல் மலையேறிச் சென்று பளிங்கைத் திரட்டும் கைவினையாளாரும், சூஷி மீன் தயாரிப்பில் தேர்ச்சி பெற பல வருடங்களைச் செலவழிக்கும் சமையல்காரரும்கூட தத்தம் ஈகீகய்யை அறிந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். தங்கள் பணிகளை அவசரமின்றி, களைப்பின்றி செய்கிறார்கள். தங்கள் கடைகளையும், சமையற்கூடங்களையும் விரிவுபடுத்தி லாபம் சம்பாதிக்க எண்ணாமல், வரும் வாடிக்கையாளர்களை சந்தோஷப்படுத்துவதில் இருக்கும் திருப்தியை உணர்ந்து செயல் படுகிறார்கள். யார் மீதும் எந்தக் காழ்ப்புணர்வும் இல்லாத இவர்கள் ஆடல், பாடல், பிறந்த நாள் கொண்டாட்டங்கள் என்று வாழ் கிறார்கள். அத்துடன், தங்களுக்குள் குழுக்களை ஏற்படுத்திக்கொண்டு ஒருவருக்கொருவர் பண அளவிலும், மன அளவிலும் ஆதரவாக இருக்கிறார்கள். இவை அனைத்திலும் ஆதாரசுருதியாக இருப்பது ஈகீகய் கோட்பாடு.