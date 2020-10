நோபல் 2020

ரெய்ன்ஹார்டு கென்ஸல் மற்றும் ஆன்ட்ரியா கெஸ் இருவரும் தங்கள் குழுக்கள் மூலமாக நமது பால்வீதி மண்டலத்தின் (Milky Way) மையப்பகுதி குறித்த ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டனர். இந்த ஆராய்ச்சியின் முடிவில் நமது பால்வீதி மண்டலத்தின் நடுவே பெரும் கருந்துளை ஒன்றுதான் இருக்கிறது என்பது உறுதிசெய்யப்பட்டது.

இயற்பியலுக்கான இந்த வருட நோபல் பரிசு கருந்துளைகள் (black holes) பற்றிய ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்ட மூன்று ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பரிசின் ஒரு பாதி ஆராய்ச்சியாளர் ரோஜர் பென்ரோஸுக்கும் மற்றொரு பாதி ரெய்ன்ஹார்டு கென்ஸல், ஆன்ட்ரியா கெஸ் ஆகிய ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில் ரோஜர் பென்ரோஸ், ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனின் பொதுச் சார்பியல் கோட்பாட்டின் (General Theory of Relativity) அடிப்படையில் கருந்துளைகள் உருவாகும் விதம் குறித்த ஆராய்ச்சியை முன்னெடுத்தவர். இவர் ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்ஸுடன் இணைந்து கருந்துளைகள் பற்றிய ஆய்வுகளையும் மேற்கொண்டவர்.

இந்த ஆண்டின்‌ இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசைப் பெறப்போகிறவர் லூயி க்ளூக் என்னும் ஆங்கிலக் கவிஞர். 77 வயதான லூயி க்ளூக் தற்போது அமெரிக்காவில் இருக்கும் மிக முக்கிய கவிஞர்களுள் ஒருவர். 1968-ல் வந்த First born என்ற முதல் கவிதைத் தொகுப்பில் தொடங்கி ஐந்து தசாப்தங்களாக இயங்கிக்கொண்டிருக்கிறார். இதுவரை 12 கவிதைத் தொகுப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார். Pulitzer Prize உட்பட பல்வேறு பெரிய விருதுகளையும் பெற்றுள்ளார்.

காதல், இழப்பு, உறவு, துரோகம், மரணம் போன்ற தனிமனித வாழ்வின் முக்கிய நிகழ்வுகளைப் பற்றியதாகத்தான் இவரது பெரும்பாலான கவிதைகள் அமைந்திருக்கின்றன. ஆழமான உணர்வுகளை மக்களுக்கு எளிதில் கடத்திவிடுவது இவரது எழுத்தின் ஜாலம்.

“for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal” என்று பாராட்டி அவருக்கு இந்த விருதை அறிவித்திருக்கிறது நோபல் கமிட்டி. சிறு வயதிலிருந்தே அனோரெக்ஸியா என்ற, உணவு உண்பதில் குறைபாட்டை ஏற்படுத்தும் மன நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தவர் லூயி க்ளூக். அதற்காகத் தொடர்ந்து ஏழு வருடங்கள் உளவியல் சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டார். இதனால் பட்டம் பெறுவதற்கு முன்பே இடைநின்றார். தனக்கு எழுத்து என்பது தனது சூழலையும் துரதிர்ஷ்டத்தையும் வலியையும் பழிவாங்கும் வாய்ப்பு என்று லூயி க்ளூக் சொல்வார்.