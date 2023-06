குறைவாக வாழ்வதே நிறைவாக வாழ சிறந்த வழி! | மினிமலிசம் - 22

ஆம்... குறைவாக வாழ்வதில் குறையொன்றுமில்லை. உண்மையில் நம் அடையாளங்கள், நம் மதிப்பு, நம் மரியாதை... இவையெல்லாம் நமக்கு நாமே சொல்லும் கதைகளால்தான் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. பொருள்களால் நம் மதிப்பு உயர்வதில்லை. நம் வாழ்க்கைமுறை மற்றும் நம் செயல்பாடுகளால்தான் நாம் மதிப்பிடப்படுகிறோம். நம் இலக்குக்கு எல்லையற்ற பாதைகள் உள்ளன. அவை பொருள்களைக் காட்டிலும் மிகவும் சிறப்பானவை. மிக அதிகம் என்பது எப்போதும் மிக அதிகமே (Too much is always too much!).