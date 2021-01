மதிமோவும் கால்சென்டரும், அந்த விடியற்காலையும்! - எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க! #MondayMotivation

அன்றும் வழக்கம்போல அந்த நாளைத் தொடங்கினான் மதிமோ. விடியற்காலையின் முதல் அழைப்பே மிரள வைக்கும் அழைப்பாக இருந்தது. அமெரிக்காவைச் சார்ந்த பிரைவேட் விமான நிறுவனமொன்றின் கஸ்டமர் கேருக்கான கால் சென்டர்தான் அது. அழைத்த கஸ்டமர் கோபத்தின் உச்சியில் இருந்தார். இதேபோன்றதொரு ஜனவரி மாதம் அது. மேற்சொன்ன கஸ்டமர் பயணம் செய்ய வேண்டிய விமானம் ரத்தாகியது பற்றி கோபம் தெறிக்க கத்தத் தொடங்கினார். அவரைச் சமாதனப்படுத்தவோ அல்லது அவரின் பிரச்னைக்கான தீர்வை சொல்லவோ மதிமோ-வால் இயலவில்லை. பொறுமையை வேகமாக இழந்து கொண்டிருந்த அந்த கஸ்டமர் – "Put me to somone who can speak better English” எனக் கத்த, அவரை சில நிமிடங்களில் ஹோல்டில்வைத்த மதிமோ, சீனியர்கள், டீம் லீடர் எனப் பலரையும் தொடர்பு கொள்ள முயன்றும் யாரும் அந்நேரம் கிடைக்கவில்லை.

மீண்டும் அதே கஸ்டமரிடம் மதிமோ பேசினான். என்ன பேசினான் என்பதும், அதை எப்படி பேசினான் என்பதும்தான் இங்கே மிக முக்கியம்.

"Dear customer... It's the same Mathimo but with a better English'' எனச் சொன்னதும் கோபத்தின் உச்சியில் இருந்த அந்த கஸ்டமர் வெடித்துச் சிரித்தார். சிரித்தவர், "You won me with your confidence" என்றார்.

"இந்தச் சூழலில் ஒரு வாடிக்கையாளனுக்கு பெஸ்ட்டாக எதைக் கொடுக்க முடியுமோ அதைக் கொடுத்திருக்கிறாய். அதுதான் நம்பிக்கை. உன்னுடைய பொறுமையையும், இக்கட்டான சூழலை கையாண்ட உன் தன்னம்பிக்கையையும் நான் பாராட்டுகிறேன்" என்றார் வாடிக்கையாளர்.

வேலையை விட்டு நீக்கப்பட வேண்டியவர் பட்டியலில் இருந்த மதிமோவின் பெயர் அப்பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டு, வாடிக்கையாளர்களின் இ-மெயில்களைக் கையாளும் நான்- வாய்ஸ் (non voice) பிரிவிற்கு மாற்றப்பட்டான்.