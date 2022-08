Motivation Story: `இன்ஃபோசிஸ்’ நாராயண மூர்த்தி சொல்லும் பாடம்... ``பணிவு வெற்றிக்கு உதவும்!’’

அடுத்த நாள், நாராயண மூர்த்திக்கு விருது வழங்கும் நிகழ்வு. விழா முடிந்தது. மிகுந்த பதற்றத்தோடு அந்த எழுத்தாளர் பெண்மணி அவருக்கு அருகே வந்தார். ``சார்... மன்னிச்சுக்கோங்க சார். நீங்க யாருன்னு தெரியாம நேத்து நான் அலட்சியமா உங்ககிட்ட நடந்துக்கிட்டேன்...’’

அதற்கு நாராயண மூர்த்தி சொன்ன பதில்... ``அதுக்கென்ன இப்போ... அது அவ்வளவு முக்கியமில்லை.’’

`பதவி வரும்போது பணிவு வர வேண்டும்’ என்கிற எம்.ஜி.ஆர் பாடலுக்கு வாழும் உதாரணம், `இன்ஃபோசிஸ்’ நாராயண மூர்த்தி.

பின்குறிப்பு: இந்த நிகழ்வு எழுத்தாளர் சுப்ரதோ பாக்ச்சி எழுதிய 'The Professional,: Defining the New Standard of Excellence at Work,' என்ற நூலில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.