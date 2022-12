Motivation Story: அன்று... வங்கிக் கொள்ளையன்; இன்று... பிரபல வழக்கறிஞர் - ஷான் ஹோப்வுட் ரியல் ஸ்டோரி

2014. ஒருவழியாக அவர் கனவு நிஜமானது. வாஷிங்டன் ஸ்டேட் பார் அசோசியேஷன், அவர் ஒரு வழக்கறிஞராகப் பணியாற்றுவதற்கான தேர்வை எழுத அவருக்கு அனுமதி வழங்கியது. எழுதினார். அதில் தேர்வுபெற்றார். அதே வாஷிங்டன் ஸ்டேட் பார் அசோசியேஷனில் உறுப்பினராகவும் ஆனார். பிரபல வழக்கறிஞராக இன்று கொடிகட்டிப் பறக்கிறார்.

கற்பனைக்கு எட்டாத சில நிகழ்வுகள் நிஜ வாழ்க்கையில் நடப்பதும் உண்டு. ஹோப்வுட்டுக்கும் அது நடந்தது. எந்த நீதிபதி ரிச்சர்டு ஜி. காப் அவருக்குச் சிறைத் தண்டனை வழங்கினாரோ, அவருக்கு முன்பாகவே உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு. இருவருமே மிகவும் உணர்ச்சிவசப்பட்ட நிகழ்வு அது. அன்றைக்கு ஹோப்வுட்டின் வாதத் திறமையைப்பார்த்து காப் அசந்துபோனார். வழக்கு முடிந்ததும், ஒரு தோல் பையை ஹோப்வுட்டுக்குப் பரிசளித்தார். பிறகு, ``நானும் ஹோப்வுட்டும் நீதிக்காகத்தான் போட்டி போடுகிறோம். அவருக்காக நான் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யத் தயாராக இருக்கிறேன்’’ என்று சொன்னா காப்.

அதற்குப் பிறகு பல வழக்கறிஞர் நிறுவனங்கள் ஹோப்வுட்டைப் பணிக்கு அழைத்தன. உச்சபட்சமாக ஒரு நிறுவனம் அவருக்குக் கொடுத்த ஆஃபர், `வருடத்துக்கு 4 லட்சம் டாலர்.’ பணத்துக்கு செவி சாய்க்கவில்லை ஹோப்வுட். தன் பாணியில், தனக்கான பாதையில் போய்க்கொண்டே இருக்கிறார். பல பத்திரிகைகளில் கட்டுரைகள் எழுதுகிறார். அதோடு அவர் தன் நினைவுகளைப் பகிர்ந்துகொண்ட `Law Man: My Story of Robbing Banks, Winning Supreme Court Cases, and Finding Redemption’ என்கிற நூலும் 2012-ல் வெளிவந்தது. இன்றும் தன் வழக்கறிஞர் தொழிலில் ரொம்ப பிசியாக இருக்கிறார் ஹோப்வுட்.

ஹோப்வுட்டின் வாழ்க்கை நமக்கு உணர்த்தும் பாடம் ஒன்றுதான். `ஒரு தடவை குற்றவாளியாகிட்டான்னா, அவன் வாழ்க்கை முழுக்கக் குற்றவாளியாகத்தான் இருப்பான்’ என்கிற வழக்கமான சிந்தனையை உடைத்துப்போட்டிருக்கும் பாடம்!