Motivation Story: வீட்டு வேலை செய்யும் பெண் டு பிரபல எழுத்தாளர்! - பேபி ஹால்தார் வென்றது எப்படி?

2002-ம் ஆண்டு அந்த நூல் வெளியானது. ஆசியாவில் வீட்டு வேலை செய்யும் பெண்களின் பிரதிநிதியாக பேபி ஹால்தாரின் குரல் ஒலித்தது. வங்காள மொழியில் அவர் எழுதிய மூலப்பிரதி `Aalo Aandhari (Light and Darkness)’ என்ற நூலாக 2004-ம் ஆண்டு வெளியானது. 2006-ம் ஆண்டு ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு, `A Life Less Ordinary’ என்ற நூலாக அது வெளிவந்தபோது, `Best Seller' என்ற சிறப்பைப் பெற்றது. `தி நியூயார்க் டைம்ஸ்’ பத்திரிகை பாராட்டித் தள்ளியது. பிரெஞ்ச், ஜப்பானீஸ், ஜெர்மன், கொரிய மொழி உட்பட 21 மொழிகளில் அவருடைய நூல் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. தமிழில் காலச்சுவடு பதிப்பகத்தின் மூலமாக `விடியலை நோக்கி’ என்ற நூலாக வெளிவந்திருக்கிறது. இது தவிர மேலும் இரு நூல்களை எழுதியிருக்கிறார் பேபி.