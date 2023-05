Motivation Story: `தூக்கிவிட ஆள் இருந்தாங்க; நான் பொழைச்சுக்கிட்டேன்!’- ஜான் ஓ’லேரியின் மறுபிறவி!

மெல்ல மெல்ல மேடைப் பேச்சாளரானார் ஜான். பத்திரிகைகளில் கட்டுரை எழுதிக்கொண்டே தனியாகப் புத்தகமும் எழுத ஆரம்பித்தார். 2016-ம் ஆண்டு அவருடைய முதல் நூல், `On Fire: The 7 Choices to Ignite a Radically Inspired Life’ வெளியாகி விற்பனையில் சக்கைபோடு போட்டது. 2020-ம் ஆண்டு வெளியான அவருடைய `In Awe: Rediscover Your Childlike Wonder to Unleash Inspiration, Meaning and Joy’ நூலையும் வாசகர்கள் கொண்டாடித் தீர்த்தார்கள். இப்போது ஜான் ஓ’லேரிக்கு 46 வயது. தன்னுடைய அன்பான மனைவி பெத் (Beth), நான்கு குழந்தைகளுடன் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை வாழ்கிறார். எழுத்திலும் பேச்சிலும் கவனம் செலுத்திக்கொண்டே சொந்தமாக ஒரு பிசினஸும் நடத்துகிறார். அவர் சொல்வதெல்லாம் ஒன்றுதான்... ``எனக்கு ஆறுதலும் தேறுதலும் சொல்லி நம்பிக்கை கொடுக்க சிலர் இருந்தார்கள். நான் பிழைத்துக்கொண்டேன். அப்படித் துன்பத்திலிருப்பவர்களை நாமும் ஆற்றுப்படுத்தலாமே... என்ன குறைந்துவிடப்போகிறது?’’