Morning Motivation: அக்கறை நல்லது! - `சூடான எலுமிச்சைப்பழச்சாறும் தேனும்’ உணர்த்தும் சேதி!

இதுதான் உண்மையான வாடிக்கையாளர் சேவை. ரிசப்ஷனில் இருந்த பெண்மணி, கேத்தரினுக்கு என்ன பிரச்னை என்பதை உணர்ந்துகொண்டார். அதற்கேற்ப நடந்துகொண்டார். சக பணியாளர்களையும் அதற்குத் தயார்படுத்தினார். இதுதான் உபசரிப்பு. ஹோட்டல் தொழிலில் இருப்பவர்களுக்கு வாடிக்கையாளர்களிடம் உபசரிப்புடன்கூடிய அக்கறை மிக அவசியம். காலையில் எழுந்தபோது முழுமையாகத் தேறியிருந்தார் கேத்தரின். இந்தச் சம்பவத்தை அடிப்படையாக வைத்து, `Hot Lemon and Honey - Reflections for Success in Times of Change’ என்ற நூலையே எழுதியிருக்கிறார் கேத்தரின் டேவ்ரி.