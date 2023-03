Motivation Story: தாழ்வு மனப்பான்மையை வீசி எறிந்து ஆஸ்கர் வென்ற `கேப்டன் மார்வெல்’ பிரீ லார்சன்!

இத்தனை பிரச்னைகளுக்கு மத்தியில், அந்தப் பிஞ்சுக் குழந்தைக்கு சினிமா, நாடகத்தின் மீது அப்படியோர் ஈர்ப்பு. அது மெள்ள மெள்ள நடிப்பின் பக்கம் அவரை நகர்த்திக்கொண்டுபோனது. `கான் வித் தி விண்ட்’ (Gone with the Wind) என்ற படம் அவருக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும். திரும்பத் திரும்ப அந்தப் படத்தைப் பார்த்தார். அந்தப் படத்தின் வீடியோ டேப் தேய்ந்து, கிழிந்து போகும் அளவுக்குப் பார்த்தார். அது, எழுத்தாளர் மார்கரெட் மிட்செல் (Margaret Mitchel) எழுதிய நாவலைத் தழுவி எடுக்கப்பட்ட படம். அதில் வரும் ஸ்கேர்லட் ஓ’ஹாரா (Scarelett O'Hara) பாத்திரமாகவே மாறி, வசனங்களைச் சொல்லி, தன் அறையில் நடித்துப் பார்ப்பார். பெரும்பாலும் வீட்டிலிருந்தே கல்வி கற்றதால் (Home Schooling) நடித்துப் பார்ப்பது அவருக்குச் சாத்தியமானது. ஆறு வயதிலேயே வீட்டுக்குள் தன் உறவுக்காரச் சிறுவர், சிறுமிகளை வைத்து நாடகம் போடுவதெல்லாம் நடந்தது. அந்தச் சிறு வயதில் சான்ஃபிரான்சிஸ்கோவிலிருக்கும் `American Conservatory Theater’ நாடகக்குழுவிலும் சேர்ந்துவிட்டார்.