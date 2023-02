Motivation Story: `5 வருடங்களில் பில்லியனர்!' - சாதித்துக்காட்டிய சாமானியன் கிரான்ட் கார்டனின் கதை

எந்த பிசினஸுக்கும் அடிப்படை நம்பிக்கை. `இந்த மனிதரிடம் போனால், நமக்கு லாபம் கிடைக்கும்’ என்கிற வாடிக்கையாளரின் நம்பிக்கை. அதை நிறையவே பெற்றுவிட்டிருந்தார் கார்டன். விற்பனை யுத்தி என்பது சாதாரணமல்ல. எந்தத் தொழிலுக்கும் அதுதான் அடிப்படை என்பதை அழுத்தமாக உணர்த்தியிருந்தார் கார்டன். அடுத்து ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸில் இறங்கினார். வெற்றி அவரை வரவேற்றது. விற்பனை உத்திகளைக் கற்றுக்கொடுப்பதற்காகவே, `கிரான்ட் கார்டன் சேல்ஸ் யுனிவர்சிட்டி’ என்ற கல்வி நிறுவனத்தை அமெரிக்காவின் மியாமியில் ஆரம்பித்தார். எல்லாமே சக்சஸ். வெற்றி மேல் வெற்றி. இன்னும் பல தொழில்கள்... சொந்தமாக விமானம் வைத்திருப்பது வரை வளர்ந்துவிட்டார் கார்டன். வியாபார, விற்பனை உத்திகளை அடிப்படையாகக்கொண்டு அவர் எழுதிய புத்தகங்கள் அதிக கவனம் பெற்றன; விற்றுத் தீர்ந்தன. அவற்றில் முக்கியமான ஒன்று... `The 10X Rule: The Only Difference Between Success and Failure.’ பல மேடைகளில் பேசுகிறார்; வகுப்புகள் எடுக்கிறார்; வழிகாட்டுகிறார். ஒரு சாமானியன், சாதனையாளனாக மாறிய வரலாறு இது.