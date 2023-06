``மந்தமான மனநிலை வந்திடும்.. உஷார்! - உடற்கல்வியின் முக்கியத்துவங்கள் | My Vikatan

ALL WORK AND NO PLAY MAKES JACK A DULL BOY -என்று ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி உள்ளது. விளையாட்டு இல்லாத ஆரம்ப கால வாழ்க்கை ஒரு மாணவனை சுறுசுறுப்பில்லாமல் மந்தமான மனநிலைக்கு கொண்டு சென்று விடும் என்பதே அதன் மையக் கருத்து.